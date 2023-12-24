"رجب" رئيساً لمجلس غرفة المدينة المنورة في دورته الـ15

عقد مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، اليوم الأحد، في مقر الغرفة، اجتماعه الأول في دورته الخامسة عشرة.
وجرى خلال الاجتماع اختيار مازن إبراهيم رجب رئيساً للمجلس، ونايف بن عودة الصاعدي نائباً أول، وفهد بن عليان المغير نائباً ثانياً.
وقال النائب الأول لمجلس إدارة غرفة المدينة المنورة نايف الصاعدي: أكرمني الزملاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، بحسن ظنهم واختياري نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة للدورة الخامسة عشرة.
وأضاف: أهنئ أخي مازن رجب لاختياره رئيساً للمجلس، وأخي فهد المغير نائباً ثانياً، ونتطلع بإذن الله، لبناء بيئة أفضل للنهوض بقطاع الأعمال بمنطقة المدينة المنورة.
ونوه "الصاعدي"، إلى ما تجده غرفة المدينة المنورة من دعم واهتمام من أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، مما كان له بالغ الأثر في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال والمجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي، في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة - حفظها الله-.