"رجب" رئيساً لمجلس غرفة المدينة المنورة في دورته الـ15

ونوه "الصاعدي"، إلى ما تجده غرفة المدينة المنورة من دعم واهتمام من أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، مما كان له بالغ الأثر في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال والمجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي، في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة - حفظها الله-.