محافظ الأحساء يكرّم لاعبي الكاراتيه بنادي ذوي الإعاقة

كرّم محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بمكتبه بمقر المحافظة، لاعبي الكاراتيه بنادي الأحساء لذوي الإعاقة، بعد تحقيقهم المركز الأول في بطولة المملكة الأولى للعبة الكاراتيه لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة لجميع الإعاقات والتي أقيمت بصالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض.
جاء ذلك بحضور رئيس نادي الأحساء لذوي الإعاقة الأستاذ خالد القرينيس والرئيس التنفيذي خالد بوسحه ومشرف المدربين خالد العكاس والمدرب عمر العلي وذوي اللاعبين ومساعديهم، واللاعبون هم: ناصر عبدرب الرسول العلي، مظاهر حبيبي الشريط، جاسم عبدالله الدهنين، مفيد عبدالرؤوف المرهون، إبراهيم محمد السعد.
وعبّر محافظ الأحساء خلال الاستقبال عن سعادته بما حققه أبناء الأحساء من إنجاز، منوهاً سموه أن هذه الفئة الغالية تجد دعم واهتمام القيادة الحكيمة، منوهًا بجهود الناديين في توفير كافة احتياجات اللاعبين ليحققوا البطولات والإنجازات الرياضية في مختلف الفئات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
بدوره أوضح رئيس نادي الأحساء لذوي الإعاقة خالد القرينيس أن استقبال محافظ الأحساء يشكل أسمى صور التشجيع والتحفيز للاعبين، ومن شأن هذا التقدير والتشجيع أن يدفع ببقية اللاعبين لبذل المزيد من الجهد والعطاء.