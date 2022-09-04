محافظ الأحساء يكرّم لاعبي الكاراتيه بنادي ذوي الإعاقة

وعبّر محافظ الأحساء خلال الاستقبال عن سعادته بما حققه أبناء الأحساء من إنجاز، منوهاً سموه أن هذه الفئة الغالية تجد دعم واهتمام القيادة الحكيمة، منوهًا بجهود الناديين في توفير كافة احتياجات اللاعبين ليحققوا البطولات والإنجازات الرياضية في مختلف الفئات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.