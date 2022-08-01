انتبه من الأمراض الصامتة "السكر والضغط".. فعالية توعوية لـ"هلال مكة"

تَمثلت الفعالية التي شارك في تنفيذها إدارة الاتصال المؤسسي وإدارة التطوع بالهيئة، في تقديم برنامج توعوي وتثقيف صحي لمنسوبي النقابة؛ حيث قام المتطوعون والمتطوعات بقياس الضغط ونسبة السكر والأكسجين في الدم، كما تم توعية زوار الركن التوعوي والتثقيفي بأهمية مراقبة المؤشرات الحيوية والانتباه من الأمراض الصامتة وعدم الإهمال في ذلك.