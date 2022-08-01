انتبه من الأمراض الصامتة "السكر والضغط".. فعالية توعوية لـ"هلال مكة"

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات، فعالية توعوية بعنوان "انتبه من الأمراض الصامتة السكر والضغط" بمقر النقابة وبحضور رئيسها العام أسامة بن عبدالوهاب سمكري.
تَمثلت الفعالية التي شارك في تنفيذها إدارة الاتصال المؤسسي وإدارة التطوع بالهيئة، في تقديم برنامج توعوي وتثقيف صحي لمنسوبي النقابة؛ حيث قام المتطوعون والمتطوعات بقياس الضغط ونسبة السكر والأكسجين في الدم، كما تم توعية زوار الركن التوعوي والتثقيفي بأهمية مراقبة المؤشرات الحيوية والانتباه من الأمراض الصامتة وعدم الإهمال في ذلك.
وتم خلال المبادرة التعريف بالبرامج المجتمعية التي تنفذها الهيئة كالبرامج التدريبية وكيفية الالتحاق بها عن طريق منصة "متأهب"، وكذلك التعريف بالفرص التطوعية وكيفية الاشتراك بها عن طريق منصة التطوع.
وفي ختام المبادرة تم تنفيذ التطبيق العملي على الإنعاش القلبي الرئوي، وشرح خطواته وأهمية تطبيقه في حالات توقف القلب والتنفس للبالغين والرضع.
وأشاد رئيس النقابة العامة للسيارات، بالفعالية، وقدم الشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر السعودي على هذه المبادرة التوعوية الهامة.