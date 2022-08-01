المدينة المنورة.. تشغيل 6 نطاقات صحية لإدارة شبكات ومنشآت التجمّع

ويضم النطاق الأول المراكز والمستشفيات داخل المنطقة المركزية والمراكز الموسمية، بينما يحتوي النطاق الصحي الثاني على مستشفيات: الملك فهد وأحد والميقات، ومركز أمراض وجراحة القلب ومركز نجود الطبي و28 مركزًا صحيًا.