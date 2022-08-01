المدينة المنورة.. تشغيل 6 نطاقات صحية لإدارة شبكات ومنشآت التجمّع

دشن تجمّع المدينة المنورة الصحي، اليوم الاثنين، ستة نطاقات صحية لإدارة شبكات ومنشآت التجمّع.
يأتي ذلك لإيجاد منظمات الرعاية المسؤولة لتشكيل الصورة النهائية للنظام الصحي الفعال بالمنطقة.
وتضم النطاقات الستة مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالمنطقة؛ حيثُ تم توزيعها حسب المساحة الجغرافية.
ويضم النطاق الأول المراكز والمستشفيات داخل المنطقة المركزية والمراكز الموسمية، بينما يحتوي النطاق الصحي الثاني على مستشفيات: الملك فهد وأحد والميقات، ومركز أمراض وجراحة القلب ومركز نجود الطبي و28 مركزًا صحيًا.
فيما يضم النطاق الثالث: مدينة الملك سلمان الطبية ومستشفى التأهيل الطبي و26 مركزًا صحيًا.
كما يضم النطاق الصحي الرابع مستشفيات: ينبع العام وينبع النخل والعيص ومستشفى بدر العام و34 مركزًا صحيًا.
فيما يحتوي النطاق الخامس على مستشفيات: المهد والحناكية ووادي الفرع والحمنة والحسو، بالإضافة إلى 47 مركزًا صحيًا.
أما النطاق السادس، فيضم مستشفيات: الأمير عبدالمحسن بالعُلا وخيبر العام و18 مركزًا صحيًا.
وقال تجمع المدينة المنورة الصحي: إن النطاقات تهدف إلى تحسين الوصول إلى خدمات صحية أفضل لمجتمع منطقة المدينة المنورة، وفق إستراتيجيات برنامج التحوّل الوطني في القطاع الصحي.
وكذا تحقيق هدف أن يكون التجمّع المقدم الموثوق للخدمة الصحية لصحة ورفاهية مجتمع المدينة المنورة، وتحسين الصحة السكانية عبر منظومة متكاملة وكوادر ذات كفاءة ومجتمع ممكن، من خلال خمس قيم محورها: الفرد والعمل الجماعي والاحترام والمسؤولية والتمكين.
ولفت إلى أن إستراتيجيات التجمع الصحي للسنوات الخمس المقبلة تسعى إلى تعزيز صحة السكان وتمكينهم، وتقديم رعاية صحية مميزة، بالإضافة لبناء القدرات الأساسية وإدارة المواهب وثقافة العمل وتحسين التشغيل والاستدامة المالية.