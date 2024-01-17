"رؤى وتجارب".. اختتام أعمال الملتقى العلمي الثالث لطلاب المنح الدراسية بجامعة الملك خالد

ونوهوا بإطلاق جائزة سنوية لتكريم أصحاب المشاريع التنموية النوعية من الطلاب الدوليين بالجامعات السعودية، إضافة إلى ذلك الإشادة بالدور الريادي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العالم، وحث الطلاب الدوليين على الاستفادة من مشاريعه التنموية في بلدانهم، وأيضًا تأسيس بيت خبرة متخصص لتأهيل وتمكين الطلاب الدوليين بالجامعات السعودية في مجال التنمية المجتمعية، ودعوة الجامعات السعودية لتفعيل الصناديق الخيرية للطلاب الدوليين؛ إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء؛ لما لها من دور بارز في العناية بالطلاب الدوليين ورعايتهم، وإقامة الملتقيات الدورية في الجامعات السعودية لما لها من أثر في عرض التجارب وتبادل الخبرات.