"نماء المكية" تحصد 3 شهادات أيزو في الجودة والبيئة وسلامة الأغذية

من جهته، ثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، دعم وتوجيهات فرع الوزارة، مؤكدًا أنها كان لها أثرٌ كبير في تعزيز كفاءة الجمعية وتحقيق رضا العملاء، من خلال الامتثال لمعايير الجودة وتحسين الأداء وفق الاتجاهات العالمية الحديثة.