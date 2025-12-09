"نماء المكية" تحصد 3 شهادات أيزو في الجودة والبيئة وسلامة الأغذية

في إنجازٍ جديد يعكس التزامها بالتميز المؤسسي والريادة في مجالات السقاية والرفادة، حصلت جمعية نماء المكية بمنطقة مكة المكرمة على ثلاث شهادات دولية في أنظمة الجودة، ما يعزز مسيرتها نحو التميز الإداري وتحسين الخدمات.
ونوّه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد آل دغيس، بحصول الجمعية على هذا الاعتماد، مؤكدًا أنه تتويج لجهودها المستمرة في تطوير أنظمتها وتحسين جودة خدماتها وفق أعلى المعايير، بما يواكب تطلعاتها في خدمة ضيوف الرحمن والمجتمع بكفاءة واستدامة.
من جهته، ثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، دعم وتوجيهات فرع الوزارة، مؤكدًا أنها كان لها أثرٌ كبير في تعزيز كفاءة الجمعية وتحقيق رضا العملاء، من خلال الامتثال لمعايير الجودة وتحسين الأداء وفق الاتجاهات العالمية الحديثة.
ويُشار إلى أن الشهادات المعتمدة التي حصلت عليها الجمعية تشمل:
ISO 9001 لنظام إدارة الجودة
ISO 14001 لنظام الإدارة البيئية
ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الأغذية