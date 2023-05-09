أمير تبوك يرعى حفل تدشين مبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"

وأردف قائلاً: لذا حذر الله من أخذ الفتوى من غير أهلها فقال تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)، وحذر المفتي المتطفل على مائدة أهل العلم من إضلال الناس بغير علم فقال تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً) وحذر العلماء من المفتي الجاهل الذي يفتي بهواه وما ذلك إلا لخطره وضرره على المجتمعات المسلمة وأفرادها.