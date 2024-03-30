"الهمزاني": مبادرة "تلاق" رفعت مستوى الاهتمام بمكانة الفئات الخاصة والمتطوعون ساهموا بإنجاحها

أكد مدير مبادرة "تلاق" بمنطقة حائل عدي بن سعيد الهمزاني، أن المبادرة التي تقام في نسختها الثانية، تهدف إلى رفع مستوى الاهتمام بمكانة الفئات الخاصة من كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة، وتلمّس احتياجاتهم والتعريف بحقوقهم وغرس قيم التطوع، تقديرًا لمكانتهم في المجتمع، وتحسين جودة الحياة وتحفيز المسؤولية الاجتماعية للعمل معاً على تسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وقال في كلمته التي ألقاها أمام وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون التنموية المهندس عماد بن عيد الصبحي، الذي حضر حفل المبادرة، نيابة عن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل، إن "المبادرة جاءت احتفالاً وتكريماً لجهود ودور الفئات الخاصة القيّمة والملهمة في خدمة المجتمع وتحقيق التغيير الإيجابي".
وتحدث "الهمزاني" عن التطوع الذي يحقق تحويل الأفكار في مبادرات الفئات الخاصة، مشيرًا إلى أن روحاً جميلة تجمع المتطوعين جميعًا، مضيفاً: "هو يعكس العطاء والتضامن الذي يمكننا تقديمه لأفراد المجتمع وللعالم بأسره لتتحقق الأحلام وتتحول الأفكار إلى واقع ملموس".
وخاطب المتطوعين في مبادرة "تلاق"، قائلاً: "المبادرة عكست التزامكم اللافت للنظر وإيمانكم بأننا يمكننا تحقيق فرق حقيقي في حياة الآخرين، سواء كنتم تقدمون المساعدة والدعم أو تنشرون الوعي حول أهمية التماسك الاجتماعي، فإن جهودكم تلهم الآخرين وتعكس الأمل والتغيير، وحولت الكلمات إلى أفعال حملت معانٍ عميقة وتأثيرًا حقيقيًا في حياة الآخرين.
وأوضح "عدي" أن الفعالية شملت مشاركة كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة، في باقة متنوعة من الفعاليات المصاحبة، بالإضافة الى مشاركة عدد من الجهات في المجالين الصحي والاجتماعي، بهدف تعزيز القيم الاسلامية والهوية الوطنية والتكافل الاجتماعي وإدخال السرور في نفوس الفئات المستهدفة لدعم الجهود المبذولة على ادخال السرور في نفوسهم ودمجهم في مجتمعهم.
الجدير ذكره أن المبادرة تنظمها مؤسسة مساندة التطوعية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية العمل التطوعية جود للعام الثاني على التوالي، وبرعاية من هيئة تطوير منطقة حائل وبمشاركة العديد من جهات القطاع الحكومي وغير الربحي والخاص.
من جهته قدَم مجمع علم الرازي الطبي العام، الكشف لذوي الإعاقة مجانًا في المركز.