"الهمزاني": مبادرة "تلاق" رفعت مستوى الاهتمام بمكانة الفئات الخاصة والمتطوعون ساهموا بإنجاحها

أكد مدير مبادرة "تلاق" بمنطقة حائل عدي بن سعيد الهمزاني، أن المبادرة التي تقام في نسختها الثانية، تهدف إلى رفع مستوى الاهتمام بمكانة الفئات الخاصة من كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة، وتلمّس احتياجاتهم والتعريف بحقوقهم وغرس قيم التطوع، تقديرًا لمكانتهم في المجتمع، وتحسين جودة الحياة وتحفيز المسؤولية الاجتماعية للعمل معاً على تسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .