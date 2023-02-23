"رئيس بلدية ظهران الجنوب" يرفع التهنئة للقيادة والشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس

رفع رئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب المهندس أحمد بن محمد عوير باسمه ونيابة عن موظفي البلدية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة التي توافق الثاني والعشرين من فبراير من كل عام.
وقال "عوير" إن الاحتفال بيوم التأسيس يؤكد حرص ولاة الأمر -أيدهم الله- على إبراز العمق الحضاري لمملكتنا، والاعتزاز بالجذور الراسخة، وارتباط أبنائها بقادتها الذين صنعوا مجدها وعزها وتاريخها الحافل بالتحديات والبطولات منذ إعلان الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود -طيب الله ثراه- وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي وحّدها وأسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي أرسى دعائم الوحدة والتنمية والبناء، واستشراف المستقبل بكل ثقة، وسار أبناؤه الملوك البررة من بعده على نهجه المبارك، في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها، حتى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله.
وأكد أن يوم التأسيس سيبقى -بإذن الله- يومًا خالدًا في ذاكرة كل سعودي، واعتزازًا وفخرًا بجذور هذه الدولة المباركة، واستذكارًا لتاريخها العريق، وتأكيدًا لما وصلت إليه من إمكانيات وإنجازات ونماء في كل المجالات، في ظل وتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤية 2030.
واختتم بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية وأرض الحرمين الشريفين من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.