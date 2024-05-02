"ثلوثية الأفلاج" تناقش الإطارات التشريعية والتنظيمية للإعلام التقليدي والجديد

وتفصيلاً، شهد اللقاء، الذي أُقيم في مجلس آل دريهم، حضور عدد كبير من الخبراء والأهالي؛ حيث تحدث المذيع عبدالله الشهري عن الإعلام التقليدي والإعلام الجديد موضحًا النظم والتشريعات للإعلام والقرارات الجديدة لحوكمة الإعلام، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دور الإعلام في جمعيات القطاع الثالث والإدارة المهنية في مؤسسات الاتصال المؤسسي بها كما وضح لعددٍ من المهتمين بالإعلام عن كثير من استفساراتهم في هذا الشأن.