"ثلوثية الأفلاج" تناقش الإطارات التشريعية والتنظيمية للإعلام التقليدي والجديد

خصصت جمعية تنمية الأفلاج في ثلوثياتها التي أُقيمت مساء أمس، لمناقشة الإطارات التشريعية والتنظيمية للإعلام التقليدي والجديد في ممارسة العمل الإعلامي.
وتفصيلاً، شهد اللقاء، الذي أُقيم في مجلس آل دريهم، حضور عدد كبير من الخبراء والأهالي؛ حيث تحدث المذيع عبدالله الشهري عن الإعلام التقليدي والإعلام الجديد موضحًا النظم والتشريعات للإعلام والقرارات الجديدة لحوكمة الإعلام، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دور الإعلام في جمعيات القطاع الثالث والإدارة المهنية في مؤسسات الاتصال المؤسسي بها كما وضح لعددٍ من المهتمين بالإعلام عن كثير من استفساراتهم في هذا الشأن.
وأطلقت جمعيةُ تنمية الأفلاج برنامج «ثلوثيات الأفلاج» منذ سنوات، بهدف تثقيف المجتمع في العديد من المجالات وربط التواصل بين أبناء المحافظة من خلال إقامة الثلوثية في منزل إحدى الأسر بالمحافظة في كل مرة.