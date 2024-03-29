بمشاركة 15 جهة.. "جستر جدة" تحتفي بالمسؤولية المجتمعية في خيمتها الرمضانية الثالثة

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر جدة) محمد الحارثي إن المسؤولية المجتمعية جزء أساسي من رؤيتنا ومهمتنا كجمعية، مضيفاً أن جستر جدة تسعى من خلال هذه الخيمة إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع، وتعزيز الوعي حول قضايا ذوي الإعاقة، موجهاً شكره وتقديره لضيوف الجلسة الحوارية "الدكتور معجب الزهراني، الدكتور عبدالله الجعيد، الدكتور زهير ميمني ، حمود الصقيران" ولشركاء النجاح والرعاة الداعمين الذين ساهموا في إنجاح هذه الخيمة الرمضانية، مثمناً دعمهم المستمر للجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" وجهودهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية.