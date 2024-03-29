بمشاركة 15 جهة.. "جستر جدة" تحتفي بالمسؤولية المجتمعية في خيمتها الرمضانية الثالثة

احتفت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية تحت شعار مسؤوليتنا عطاء وبناء في خيمتها الرمضانية الثالثة بجدة بحضور عضو الشرف في"جستر جدة منال اللهيبي مدير عام التعليم بجدة.
وفي التفاصيل، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" ناصر العجمي إن فعالية جستر جدة تضمنت مشاركة أكثر من جهة متخصصة وداعمة في التربية الخاصة، مشيراً إلى حرص جستر جدة في إبراز جهود الجمعية في مجال التربية الخاصة من خلال المشاركة وتنظيم هذه المناسبات.
وقدم العجمي شكره لعضو شرف الجمعية منال اللهيبي مدير عام التعليم بجدة على حضورها ومشاركتها في خيمة جستر جدة الرمضانية الثالثة، لافتاً إلى دورها في دعم برامج الجمعية.
ومن جهتها، قدمت منال اللهيبي شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة على دعم برامج ذوي الإعاقة في مجال المسؤولية المجتمعية مشيرة إلى الخدمات التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر جدة) محمد الحارثي إن المسؤولية المجتمعية جزء أساسي من رؤيتنا ومهمتنا كجمعية، مضيفاً أن جستر جدة تسعى من خلال هذه الخيمة إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع، وتعزيز الوعي حول قضايا ذوي الإعاقة، موجهاً شكره وتقديره لضيوف الجلسة الحوارية "الدكتور معجب الزهراني، الدكتور عبدالله الجعيد، الدكتور زهير ميمني ، حمود الصقيران" ولشركاء النجاح والرعاة الداعمين الذين ساهموا في إنجاح هذه الخيمة الرمضانية، مثمناً دعمهم المستمر للجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" وجهودهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية.
يشار إلى أن الخيمة الرمضانية الثالثة شارك فيها أكثر من 15 جهة متخصصة وداعمة: إدارة التربية الخاصة بنين بتعليم جدة، مركز شدن للإرشاد الأسري، مركز أمنياتي المحققة، جمعية طفولة آمنة ، الجمعية السعودية للإعاقة السمعية بجدة، مركز التأهيل الشامل بجدة، فريق مشينا، جمعية ابصار، جمعية وسم، منار الدولي للرعاية النهارية، طفلي المتميز.