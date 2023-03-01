أمير الجوف يدشن فعاليّات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني

فيما شدد أمير منطقة الجوف، على أهمية تعزيز ثقافة السلامة في المجتمع، من خلال مثل هذه الفعاليّات والمعارض التثقيفية والتوعوية، واستثمار اليوم العالمي في رفع الوعي والتعريف بسبل الوقاية من المخاطر بما يُسهم في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني لضمان صحة وسلامة الجميع، منوهًا سموه بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بدعم جميع الأجهزة الأمنية المعنية بسلامة وأمن المواطنين.