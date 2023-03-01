أمير الجوف يدشن فعاليّات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني

دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني" بالمنطقة، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"، بحضور بالمنطقة اللواء أحمد بن علي يحيى الزهراني وقيادات الدفاع المدني، وذلك في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا، بحضور قيادات ومنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.
وافتتح أمير المنطقة المعرض المصاحب، وتجول على الأركان المتنوعة التي يحتويها المعرض، واستمع لشرحٍ من مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني، والبرامج المصاحبة التي سيتم تفعيلها بالمنطقة والتي تشمل: إقامة ورش عمل ومعارض ستُسهم بحول الله في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية بالمنطقة.
فيما شدد أمير منطقة الجوف، على أهمية تعزيز ثقافة السلامة في المجتمع، من خلال مثل هذه الفعاليّات والمعارض التثقيفية والتوعوية، واستثمار اليوم العالمي في رفع الوعي والتعريف بسبل الوقاية من المخاطر بما يُسهم في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني لضمان صحة وسلامة الجميع، منوهًا سموه بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بدعم جميع الأجهزة الأمنية المعنية بسلامة وأمن المواطنين.