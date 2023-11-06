طوارئ مستشفى ظلم العام تستقبل أكثر من 21 ألف حالة منذ بداية العام

يُشار إلى أن مستشفى ظلم يقدم خدماته لعشرات المراكز والقرى والهجر؛ حيث يخدم مناطق تقع على امتداد يزيد على 200 كم، فيما تعبر من خلال المنطقة عدد من الطرق الرئيسة من أبرزها طريق الطائف-الرياض السريع، طريق الحجاز القديم، طريق الجنوب "ظلم-الخرمة".