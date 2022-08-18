جامعة الأمير محمد بن فهد توقع مذكرة تفاهم مع "هيوستن" الأمريكية

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الجامعة نحو الانتشار العالمي وتعزيز شراكاتها مع عدد من الجهات العالمية المرموقة، إضافة إلى تنويع مصادر التعلم، وتعزيز قدرات الطلاب من خلال البرامج والبيئات الأكاديمية المختلفة.