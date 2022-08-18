جامعة الأمير محمد بن فهد توقع مذكرة تفاهم مع "هيوستن" الأمريكية

وقعت جامعة الأمير محمد بن فهد، وجامعة هيوستن الأمريكية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مشتركة.
وتعدّ هذه الاتفاقية الأولى لجامعة "هيوستن" مع جامعة سعودية، وتتضمن مجالات بينها البحثية والتطوير الأكاديمي وتبادل الطلاب.
وتهدف المذكرة إلى التعاون بين كلية القانون في الجامعة ومركز القانون في جامعة هيوستن، والذي يحتلّ مرتبة متقدمة ضمن أفضل كليات القانون على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيسمح لطلاب الجامعتين بالاستفادة من كلا الطرفين من خلال برنامج أكاديمي مشترك يهدف إلى إعداد الخريجين على الوجه الأمثل من خلال تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة في بيئة تعليمية تعزز البحث وتغذي الإبداع؛ حيث ستقدم الجامعتان برامج متنوعة وشاملة مشتركة بينهما.
مثّل جامعة الأمير محمد بن فهد في هذه الاتفاقية نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، فيما مثل جامعة هيوستن نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية مدير التعاون الدولي فيها الدكتور مايكل بيليتير.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الجامعة نحو الانتشار العالمي وتعزيز شراكاتها مع عدد من الجهات العالمية المرموقة، إضافة إلى تنويع مصادر التعلم، وتعزيز قدرات الطلاب من خلال البرامج والبيئات الأكاديمية المختلفة.