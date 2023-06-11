أكاديميون وإعلاميون: "تنمية الأفلاج" نموذج يُحتذى به في العمل الاجتماعي المؤسسي

يُشار إلى أن جمعية تنمية الأفلاج تحض يوميًّا المئات من أفراد المحافظة، من شباب وفتيات، على الاشتراك في برامجها الرياضية المخصصة للسيدات والرجال، وقضاء أوقاتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية والثقافية والتدريبية.