اختتام المرحلة الأولى من مبادرة "تقني نجران" لتأهيل الفتيات لسوق العمل

‏من جانبه، قدّم الدكتور محمد الزهراني مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، شكره وتقديره لصاحب السمو أمير منطقة نجران على رعايته وحرصه على هذه المبادرة، والتي بدورها ستخلق العديد من الفرص الوظيفية لتغطية السوق المحلي بالأيدي السعودية العاملة في هذه المجالات، وتنفذ على عدة مراحل.