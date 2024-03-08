اختتام المرحلة الأولى من مبادرة "تقني نجران" لتأهيل الفتيات لسوق العمل

اختتمت المرحلة الأولى من مبادرة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، والتي دشنها الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بدعم من شركة وردة الطريق ممثلة بالعلامة التجارية بلوم؛ لتأهيل الفتيات بمنطقة نجران لسوق العمل في مجالي تصميم العبايات وتنسيق الزهور، والتي استمرت لمدة 5 أيام تدريبية.
وتضمّنت محاور برنامج تصميم العبايات: اكتساب مهارات لمشروع عباية ومعرفة أنواع الأقمشة الأساسية ومقاسات العبايات وتصميمها وتصميم شعار وهوية للمتجر ودراسة جدوى للمشروع وخطوات التسويق للعمل، إضافة إلى إقامة تطبيقات وورش جماعية متنوعة.
كما تضمّنت محاور برنامج تنسيق الزهور إكساب المتدربات مهارات تنسيق الزهور وتصميم شعار وهوية للمتجر ودراسة جدوى للمشروع وخطوات التسويق للعمل.
من جانبه، قدّم الدكتور محمد الزهراني مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، شكره وتقديره لصاحب السمو أمير منطقة نجران على رعايته وحرصه على هذه المبادرة، والتي بدورها ستخلق العديد من الفرص الوظيفية لتغطية السوق المحلي بالأيدي السعودية العاملة في هذه المجالات، وتنفذ على عدة مراحل.
وأكد أن المبادرة هدفت إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة في جميع المجالات وزيادة الدخل للفتيات بمشاريع وربطهن باحتياج سوق العمل، وأيضًا مواكبة التسارع المستمر في بيئة الأعمال، وتوفير فرص وظيفية للفتيات بمختلف التخصصات.