محافظ المجمعة يترأس الاجتماع التنسيقي لاستعدادات الاحتفال بـ"يوم التأسيس"

ويوافق "يوم التأسيس" الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، وهو مناسبة وطنية يستذكر فيها الوطن إنجازات أبناء الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - حتى عصرنا الزاهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.