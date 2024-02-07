محافظ المجمعة يترأس الاجتماع التنسيقي لاستعدادات الاحتفال بـ"يوم التأسيس"

ترأس محافظ المجمعة المكلف خالد بن محمد البابطين في ديوان المحافظة الاجتماع التنسيقي بالجهات ذات العلاقة، بشأن الاستعدادات بالاحتفال بيوم التأسيس.
واستهل "البابطين" الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، ثم جرى مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت خلال ذلك توصيات عدة.
ويوافق "يوم التأسيس" الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، وهو مناسبة وطنية يستذكر فيها الوطن إنجازات أبناء الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - حتى عصرنا الزاهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.