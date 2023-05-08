مستشفى قيا العام يُنظم محاضرة توعوية عن المخدرات بالتعاون مع "الثانوية الثانية"

وتضمنت المحاضرة التي ألقاها الدكتور الصيدلي صالح الزهراني، والدكتور حسام الدين مصطفى من منسوبي مستشفى قيا العام عدة محاور رئيسية مثل التعرف على أنواع المواد المخدرة ومنها الشبو، والعلامات الدالة على التعاطي، بالإضافة إلى الأسباب التي قد تؤدي إلى تعاطي المواد المخدرة، وكيفية مساعدة المتعاطي على التواصل مع الجهة المسؤولة لتقديم الدعم والمساعدة على الإقلاع عن تلك المواد المخدرة ومنها الاتصال بالخط الساخن ( 1955) بالإضافة إلى برنامج (التعافي) الذي يقدم المساعدة المطلوبة مع ضمان أقصى درجات السرية ودون أي مساءلة قانونية للمتصل أو أفراد أسرته، والتبليغ عن مروجي هذه السموم.