مستشفى قيا العام يُنظم محاضرة توعوية عن المخدرات بالتعاون مع "الثانوية الثانية"

في إطار تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لمكافحة آفة المخدرات، وبجهود صحة الطائف ممثلةً في مستشفى قيا العام، وبالتعاون مع إدارة التربية والتعليم ممثلةً في ثانوية قيا الثانية، نظم مستشفى قيا اليوم الاثنين محاضرة توعوية حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية "أخطر أنواع المخدرات الشبو"، لطلاب المدرسة والهيئة التعليمية، ولتوعية المجتمع خاصةً الشباب والناشئة بأضرار آفة المخدرات وطُرق الوقاية منها من أجل مجتمع خالٍ من آفة المخدرات.
وتضمنت المحاضرة التي ألقاها الدكتور الصيدلي صالح الزهراني، والدكتور حسام الدين مصطفى من منسوبي مستشفى قيا العام عدة محاور رئيسية مثل التعرف على أنواع المواد المخدرة ومنها الشبو، والعلامات الدالة على التعاطي، بالإضافة إلى الأسباب التي قد تؤدي إلى تعاطي المواد المخدرة، وكيفية مساعدة المتعاطي على التواصل مع الجهة المسؤولة لتقديم الدعم والمساعدة على الإقلاع عن تلك المواد المخدرة ومنها الاتصال بالخط الساخن ( 1955) بالإضافة إلى برنامج (التعافي) الذي يقدم المساعدة المطلوبة مع ضمان أقصى درجات السرية ودون أي مساءلة قانونية للمتصل أو أفراد أسرته، والتبليغ عن مروجي هذه السموم.
وفي الختام، تقدم مدير ثانوية قيا الثانية عبدالهادي الحارثي بالشكر لمدير مستشفى قيا الأخصائي عائض الحارثي، ولطاقم المحاضرة على هذه المبادرة، ولما قدموه من التعاون المثمر بين القطاعات الحكومية، وأن يكتب الله لهم الأجر والثواب.