أمانة الطائف و10 بلديات مرتبطة تنجز 1500 مهمة لتهيئة مصليات وجوامع العيد

ووضعت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية خطة استباقية لتهيئة المصليات المفتوحة، نفذتها الوكالة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة الصحة العامة و11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية (بلديات شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا، الشفا, السيل الصغير، السيل الكبير، العطيف، عشيرة، الطائف الجديد) وعززت بذلك جهود تهيئة سائر المواقع المحيطة بالمصليات وحتى الجوامع المخصصة لصلاة العيد.