برعاية المحافظ .."تعليم القويعية" يحتفل باليوم الوطني السعودي 94

وكان في استقبالهم مدير تعليم القويعية صالح بن عبدالله الزهراني، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة التعليم بمناسبة اليوم الوطني قدمها مدير ثانوية القويعية خالد بن عبدلله الملحم، تلاها قصيدة شعرية من كلمات وإلقاء مشرف النشاط الطلابي بإدارة التعليم إبراهيم بن محمد الجبرين.