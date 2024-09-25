برعاية المحافظ .."تعليم القويعية" يحتفل باليوم الوطني السعودي 94

أقامت إدارة تعليم القويعية حفل الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ94 تحت شعار نحلم ونحقق، بمدرسة ثانوية القويعية برعاية محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، بحضور عددٍ من مديري ورؤساء القطاعات الحكومية ووجهاء المجتمع.
وكان في استقبالهم مدير تعليم القويعية صالح بن عبدالله الزهراني، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة التعليم بمناسبة اليوم الوطني قدمها مدير ثانوية القويعية خالد بن عبدلله الملحم، تلاها قصيدة شعرية من كلمات وإلقاء مشرف النشاط الطلابي بإدارة التعليم إبراهيم بن محمد الجبرين.
وبعد ذلك جرى عرض أوبريت نحلم ونحقق من إعداد وإنتاج قسم النشاط الطلابي، ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًا مشاركة من طالبات المدارس.
كما استمع الحضور لقصيدة شعرية من كلمات وإلقاء عبد العزيز بن عبدالله الجناحي مدير قسم التخطيط والتطوير بإدارة التعليم، واختتم الحفل بالعرضة السعودية من أداء طلاب ثانوية القويعية.