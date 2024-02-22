"الملا": الاحتفاء بيوم التأسيس يُجسد ما وصلت إليه المملكة من مكانة مرموقة بالعالم

قال المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أمين محافظة الأحساء إنه بحلول يوم التأسيس نستلهم العمق التاريخي والحضاري للمملكة الممتد لثلاثة قرون منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ثم الدولة السعودية الثانية، وبعدها الدولة السعودية الثالثة والتي أرسى جذور وحدتها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، وأبناؤه البررة من بعده والذين أسهموا في بناء وازدهار هذه البلاد المباركة.