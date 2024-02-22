"الملا": الاحتفاء بيوم التأسيس يُجسد ما وصلت إليه المملكة من مكانة مرموقة بالعالم

قال المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أمين محافظة الأحساء إنه بحلول يوم التأسيس نستلهم العمق التاريخي والحضاري للمملكة الممتد لثلاثة قرون منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ثم الدولة السعودية الثانية، وبعدها الدولة السعودية الثالثة والتي أرسى جذور وحدتها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، وأبناؤه البررة من بعده والذين أسهموا في بناء وازدهار هذه البلاد المباركة.
وأوضح "الملا" أن ذكرى تأسيس المملكة تُمثّل مناسبة عظيمة يعتز ويفتخر الأحفاد من خلالها بما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات وما بذلوه من تحديات لبناء وطن عظيم تسطّر تاريخه بالعز والمجد والشموخ منذ ثلاثة قرون تحت راية التوحيد، كما أن يوم التأسيس يعكس ما تنعمُ به بلادنا بفضل الله من أمن وأمان ووحدة وتلاحم وولاء وانتماء بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي.
وأضاف: الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي يُجسد ما وصلت إليه المملكة في العصر الحاضر من مكانة مرموقة على مستوى العالم، وما تشهدهُ من نجاحات متوالية في كافة المجالات في ظل عهد الازدهار والنماء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -.
واختتم "الملا" كلمته بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ لمملكتنا أمنها وأمانها، ويُديم عليها عزها ومجدها في ظل قيادتها الرشيدة.