محافظ الطائف يطلق مبادرة "شتاؤهم عون ودفء" لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، مبادرة أمانة الطائف بالتعاون مع جمعية عون، تحت عنوان «شتاؤهم عون ودفء» لعام 2025م؛ بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، وتقديم الدعم الإنساني للفئات الأكثر احتياجًا خلال فصل الشتاء، والتخفيف من آثار البرد عليهم، وذلك بحضور أمين المحافظة عبدالله الزايدي.