محافظ الطائف يطلق مبادرة "شتاؤهم عون ودفء" لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، مبادرة أمانة الطائف بالتعاون مع جمعية عون، تحت عنوان «شتاؤهم عون ودفء» لعام 2025م؛ بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، وتقديم الدعم الإنساني للفئات الأكثر احتياجًا خلال فصل الشتاء، والتخفيف من آثار البرد عليهم، وذلك بحضور أمين المحافظة عبدالله الزايدي.
وتركّز المبادرة، التي أطلقها سموه، على توفير المستلزمات الشتوية الأساسية لرجال النظافة وحراس الأمن؛ تقديرًا لجهودهم الميدانية، إلى جانب دعم الأسر المتعففة المسجّلة لدى جمعية عون الخيرية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم خلال الموسم الشتوي.
وتهدف المبادرة إلى ترسيخ الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، وتعزيز ثقافة العطاء والتراحم، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المجتمعية.
ويبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 3900 مستفيد، ضمن مبادرة إنسانية شاملة تحمل رسالة دفء وعون، وتؤكد حرص القيادة المحلية على دعم الفئات المحتاجة والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.