الطائف.. "إرادة" يختتم فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية 2022

وصرَّح فيصل السيالي، مدير العلاقات والتواصل والتوعية الصحية، بأن إدارة المجمع أقامت فعاليات عدة بهذه المناسبة، بدءًا بملتقى الصحة النفسية، وبعد ذلك تمت إقامة محاضرات وبرامج توعوية عدة في أكثر من مواقع، منها مكتبة الحرم المكي وكلية السياحة والفندقة وبعض المدارس.