الطائف.. "إرادة" يختتم فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية 2022

اختتم مجمع "إرادة والصحة النفسية" بالطائف معرضه المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية 2022 تحت شعار "جعل الصحة النفسية والرفاهية للجميع أولوية عالمية" بتيرا مول.
وصرَّح فيصل السيالي، مدير العلاقات والتواصل والتوعية الصحية، بأن إدارة المجمع أقامت فعاليات عدة بهذه المناسبة، بدءًا بملتقى الصحة النفسية، وبعد ذلك تمت إقامة محاضرات وبرامج توعوية عدة في أكثر من مواقع، منها مكتبة الحرم المكي وكلية السياحة والفندقة وبعض المدارس.
فيما أُقيمت الفعاليات الرياضية بمتنزه الملك فهد، وكذلك التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتهاء بالمعرض التوعوي. وشاركت جهات وجمعيات وفِرق تطوعية عدة في هذه الفعاليات.
وقال "السيالي" إن إدارة المجمع حرصت على مشاركة النزلاء في هذه الفعاليات، خاصة الرياضية منها، مثل رياضة المشي والهايكنج، إضافة إلى مشاركتهم في الفعاليات داخل المجمع.