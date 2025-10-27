تعليم مكة ينظم معرضًا توعويًا للتعريف بسرطان الثدي بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، والمدير التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بالإنابة الدكتور محمد الغانمي، المعرض المصاحب لبرنامج شهر التوعية بسرطان الثدي والأركان التوعوية المصاحبة، والذي أطلقته الإدارة العامة للتعليم ممثلةً في قسم الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية، اليوم الاثنين الموافق 5 / 5 / 1447هـ، بقاعة المعارض، تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يُقام في أكتوبر من كل عام، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور علي بن محمد الجالوق وعدد من القيادات الطبية والإدارية بمدينة الملك عبدالله الطبية.
وأوضح المدير العام للتعليم، خلال جولته في أركان المعرض، أن الحملة السنوية للتوعية بسرطان الثدي تهدف إلى تعزيز مفهوم الكشف المبكر باعتباره جزءًا من نمط الحياة الصحية الذي ينبغي الالتزام به، والتعريف بطرق الوقاية وأهمية الفحص الدوري، إلى جانب التوعية بأعراض المرض والعوامل التي تزيد احتمالية الإصابة به.
وأشاد الغنام بجهود فريق العمل في الشؤون الصحية المدرسية على تنفيذ البرنامج وإقامة الأركان التوعوية والتثقيفية المصاحبة، مؤكدًا أن الحملة تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي، متمنيًا أن تحقق أهدافها المنشودة في الحد من مخاطر المرض.
وفي ختام الجولة، كرّم المدير العام المشاركين والمشاركات من مدينة الملك عبدالله الطبية تقديرًا لمبادرتهم ومشاركتهم في جهود التوعية الصحية.
يُذكر أن المعرض صاحبته محاضرة توعوية بعنوان “سرطان الثدي” قدمتها أخصائية الصحة السكانية بالتجمع الصحي بمكة الأستاذة نوف القرشي، تضمنت تعريفًا بالعوامل المسببة للمرض وطرق الوقاية منه، كما اشتملت الأركان على عروض تثقيفية واستشارات طبية ومطويات توعوية تحفّز على إجراء الفحص المبكر، وتدعو إلى تبنّي أنماط حياة صحية تعزّز الوقاية من المرض.