تعليم مكة ينظم معرضًا توعويًا للتعريف بسرطان الثدي بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، والمدير التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بالإنابة الدكتور محمد الغانمي، المعرض المصاحب لبرنامج شهر التوعية بسرطان الثدي والأركان التوعوية المصاحبة، والذي أطلقته الإدارة العامة للتعليم ممثلةً في قسم الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية، اليوم الاثنين الموافق 5 / 5 / 1447هـ، بقاعة المعارض، تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يُقام في أكتوبر من كل عام، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور علي بن محمد الجالوق وعدد من القيادات الطبية والإدارية بمدينة الملك عبدالله الطبية.