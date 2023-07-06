أمين الطائف: الشؤون البلدية تدعم المنظمات غير الربحية للمشاركة في الارتقاء بجودة الحياة

وأشار إلى أن أمانة الطائف وقعت العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع هذا القطاع المتنامي، وكذلك وقعت الوزارة اتفاقية تعاون بين مؤسسة حفظ النعمة الأهلية وشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، واتفاقية أخرى بين "حفظ النعمة" وشركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار، وتهدف الاتفاقية الأولى مع شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في إطار تمكين مؤسسة حفظ النعمة الأهلية من الاستفادة من منصة "جاهز"، للوصول إلى الراغبين بالتبرع بالفائض من الأطعمة وأي منتجات أخرى، وربطها مع جمعيات حفظ النعمة في مختلف مناطق المملكة، بغرض إيصال المواد لمستحقيها بأسرع طريقة ممكنة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، فيما تهدف الاتفاقية الثانية مع "متاجر السيف" إلى التكامل وتنمية العلاقات والشراكة الاستراتيجية في عددٍ من المجالات والمبادرات، والتي من أهمها العمل على تنفيذ برنامج لحفظ النعمة والحد من الهدر بغرض رفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى بناء مشروعات مستقبلية نوعية مشتركة وصناعة مبادرة إعلامية للتوعية بأهمية حفظ النعمة، حيث تسعى مؤسسة حفظ النعمة الأهلية إلى الإسهام في تمكين القطاع من المساهمة في حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي بالمملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات.