تحت شعار "تعرف بيئتك؟!".. انطلاق فعاليّات "أسبوع البيئة" في رنية

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية، المهندس محمد بن سعد السبيعي، أن من ضمن فعاليّات أسبوع البيئة 2024 م مبادرة للتشجير في كلية التقنية، بالإضافة إلى مواقع مختلفة من الإدارات الحكومية، ومبادرة لتوزيع شتلات على المواطنين، وذلك بالتعاون مع المتطوعين والطلاب.