تحت شعار "تعرف بيئتك؟!".. انطلاق فعاليّات "أسبوع البيئة" في رنية

انطلقت فعاليّات أسبوع البيئة تحت شعار "تعرف بيئتك؟!" والتي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالبيئة .
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية، المهندس محمد بن سعد السبيعي، أن من ضمن فعاليّات أسبوع البيئة 2024 م مبادرة للتشجير في كلية التقنية، بالإضافة إلى مواقع مختلفة من الإدارات الحكومية، ومبادرة لتوزيع شتلات على المواطنين، وذلك بالتعاون مع المتطوعين والطلاب.
من جهة أخرى أعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن فعاليّات أسبوع البيئة، تحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
كما دعت الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، إلى الإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.