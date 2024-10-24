مدير "تعليم الطائف" يطّلع على أنشطة مركز الأمير سلطان وبيت الطالب

من جانبه زار المديرُ العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بيتَ الطالب؛ للاطلاع على ما يقدّمه من برامج وفعاليات وأنشطة كشفية ومسابقات. وناقش بعض المقترحات والأفكار الإيجابية لتطوير الخدمات والأنشطة.