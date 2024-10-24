مدير "تعليم الطائف" يطّلع على أنشطة مركز الأمير سلطان وبيت الطالب

زار المديرُ العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور عبد الله بن سعيد الغامدي، اليوم الخميس، مركزَ الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة، يرافقه المساعد للخدمات المهندس عبدالعزيز الحارثي.
واطلع "الغامدي" على الخدمات التي يقدّمها المركز لجميع طلاب وطالبات محافظة الطائف من ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الإعاقة"، وخدمات التأهيل والرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية. كما استعرض تقريرًا عن منجزات وخطط المركز.
وأشاد الدكتور "الغامدي" بما توليه القيادة من رعاية واهتمام ودعم للتعليم، وعناية خاصة بالطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتوفير الإمكانات كافة لهم، مشيدًا بالجهود المثمرة التي قامت بها الإدارة ممثلة في الشؤون التعليمية وإدارة تنمية القدرات "قسم التربية الخاصة للطلاب والطالبات".
من جانبه زار المديرُ العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بيتَ الطالب؛ للاطلاع على ما يقدّمه من برامج وفعاليات وأنشطة كشفية ومسابقات. وناقش بعض المقترحات والأفكار الإيجابية لتطوير الخدمات والأنشطة.
من جانبه قدّم المهندسُ عبد العزيز الحارثي، شكرَه لمدير بيت الطالب سفر العمري، وجميع منسوبيه.