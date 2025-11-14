مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بعسير يزور الدفاع المدني بالمنطقة

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، بزيارة رسمية إلى المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، حيث التقى مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني، وعددًا من القيادات في المديرية.