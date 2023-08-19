"رئيس جامعة جدة" يقف ميدانيًّا على المشاريع الجاري تنفيذها ويرحّب بعودة الطلاب

رحّب رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، بطلاب وطالبات الجامعة الذين سينتظمون في الدراسة اعتبارًا من غد الأحد.
وأكّد الحميدان على اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبالهم، موضحًا لدى لقائه بقيادات الجامعة استعداد كل قطاع في استقبال الطلاب والعودة إلى مقاعد الدراسة، مشيرًا إلى أن احتياجات الطالب تأتي أولًا بتهيئة البيئة المناسبة له، وتعاون كل المنظومات باعتباره مهمًّا جدًّا في توفير البيئة التعليمية الملائمة لقادة المستقبل في مختلف التخصصات والأقسام من اليوم الأول؛ لإعداد جيل من العلماء والقادة يساهم في تنمية الاقتصاد والمجتمع.
وأضاف: من أهمّ الاستعدادات من قطاعات الجامعة المختلفة، هي تحويل أكثر من ١٠٠ خطة دراسية لنظام الفصلين من نهاية عام 2023م لبرامج البكالوريوس والدبلوم، وإنشاء أكثر من ٢٥٠٠ مقرر دراسي متطور وإضافتها إلكترونيًّا بنظام البلاك بورد، وتسجيل الجداول الدراسية لطلاب الجامعة على أنظمة الخدمات الإلكترونية، وتجهيز وتنظيف المباني والمرافق والتأكد من توزيع المكائن الذاتية، وجاهزية الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات في جميع المقرّات والفروع، وجاهزية الأنظمة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
ووقف الحميدان على جاهزية الاستعدادات والتأكّد من مباني الجامعة والوقوف على المشاريع تحت الإنشاء؛ وأهمّها معهد اللغة الصينية، وأكاديمية الإعلام، أكاديمية الدرونز، والتأكد من إدارة المشاريع بتسليم المباني في أقرب وقت للاستفادة منها وتدريب الطلاب لصناعة قادة المستقبل.