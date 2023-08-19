"رئيس جامعة جدة" يقف ميدانيًّا على المشاريع الجاري تنفيذها ويرحّب بعودة الطلاب

وأكّد الحميدان على اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبالهم، موضحًا لدى لقائه بقيادات الجامعة استعداد كل قطاع في استقبال الطلاب والعودة إلى مقاعد الدراسة، مشيرًا إلى أن احتياجات الطالب تأتي أولًا بتهيئة البيئة المناسبة له، وتعاون كل المنظومات باعتباره مهمًّا جدًّا في توفير البيئة التعليمية الملائمة لقادة المستقبل في مختلف التخصصات والأقسام من اليوم الأول؛ لإعداد جيل من العلماء والقادة يساهم في تنمية الاقتصاد والمجتمع.