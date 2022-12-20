قبول 2175 متدربًا بالفصل التدريبي الثاني بالكلية التقنية بجدة

أنهت الكلية التقنية بجدة قبول 2175 متدربًا بمختلف تخصصات الكلية للدبلوم والبكالوريوس وذلك في الفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الحالي 1443 / 1444هـ.
وأوضح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن عدد المتدربين المقبولين في برنامج الدبلوم الصباحي بلغ 1602متدرب، و157 متدربًا في الدبلوم المسائي، كما تم قبول 221 متدربًا في مرحلة البكالوريوس الصباحي و195 متدربًا في البكالوريوس المسائي.
وتشمل الكلية التقنية بجدة 12 تخصصًا للدبلوم وتتمثل في تقنية التسويق والابتكار، تقنية الأعمال المكتبية، تقنيات محاسبية، القوى الكهربائية، تقنية الإنشاءات المدنية، تقنية الإنشاءات المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، تقنية التصنيع، تقنية المحركات والمركبات، التبريد والتكييف وأخيرًا تخصص السلامة والصحة المهنية.
وتشمل التخصصات المتاحة للبكالوريوس ثمانية تخصصات هي: هندسة القوى الكهربائية التطبيقية، هندسة التصنيع التطبيقية، هندسة المحركات والمركبات التطبيقية، هندسة التبريد والتكييف التطبيقية، الهندسة المدنية التطبيقية، تقنية الأعمال، تقنيات محاسبية، إدارة الضيافة.