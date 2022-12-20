قبول 2175 متدربًا بالفصل التدريبي الثاني بالكلية التقنية بجدة

وأوضح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن عدد المتدربين المقبولين في برنامج الدبلوم الصباحي بلغ 1602متدرب، و157 متدربًا في الدبلوم المسائي، كما تم قبول 221 متدربًا في مرحلة البكالوريوس الصباحي و195 متدربًا في البكالوريوس المسائي.