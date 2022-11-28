إمام وخطيب مسجد قباء يزور مكتبتي "المدخلي" و"النجمي" بصامطة

زار إمام وخطيب جامع قباء والمدرس بالمسجد النبوي وأستاذ كرسي الفتوى والدراسات العليا بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية ومستشار الرئيس العام للهيئات فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي مكتبة العلوم الشرعية بجامع العلامة زيد المدخلي بمحافظة صامطة ضمن زياراته لمكتبات علماء العلوم الشرعية في منطقة جازان.
وكان في استقباله رئيس جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وعدد من الدعاة.
كما زار"الرحيلى" مكتبة العلامة أحمد بن يحيى النجمي بقرية النجامية.
وكان في استقباله الداعية المعروف فضيلة الشيخ عبدالله النجمي، حيث أبدى "الرحيلي" إعجابه بما تزخر به المكتبتان من كتب نافعة وقيمة لطلاب العلم ورواد المعرفة .