إمام وخطيب مسجد قباء يزور مكتبتي "المدخلي" و"النجمي" بصامطة

وكان في استقباله الداعية المعروف فضيلة الشيخ عبدالله النجمي، حيث أبدى "الرحيلي" إعجابه بما تزخر به المكتبتان من كتب نافعة وقيمة لطلاب العلم ورواد المعرفة .