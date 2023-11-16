"بلدية عنيزة" تستعدّ لثاني حالة مطرية غزيرة بخطة عمل واسعة سبقت الموسم

وتقوم البلدية كلَّ عام بالعمل مبكرًا لاستقبال حالات الأمطار لضمان السيطرة في حال هطول أمطار شديدة متواصلة عبر رسم استراتيجية عمل بعيدة المدى، واقتراح الحلول الاستباقية والعاجلة في حال اشتداد الهطولات، أو حتى مواجهات الكوارث لا قدر الله، مع متابعة الإنذارات التي يطلقها المركزُ الوطني للأرصاد والتنسيق مع جهات العلاقة.