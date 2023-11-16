"بلدية عنيزة" تستعدّ لثاني حالة مطرية غزيرة بخطة عمل واسعة سبقت الموسم

استعدّت بلدية محافظة عنيزة للحالة المطرية التي عاشتها المحافظة فجر اليوم، بخطة عمل واسعة سبقت موسم الأمطار، شملت فحص جاهزية مناهل التصريف وشبكة السيول الأرضية، ونقاط تجمع المياه في الأحياء السكنية "المسيل"، كذلك حشد المعدات والآليات المجهّزة في المواقع التي تشهد تشكّل مستنقعات مائية؛ وذلك لسلامة الحركة المرورية، خاصة مع فترة الاختبارات للطلاب والإجازة التي انطلقت اليوم.
وتقوم البلدية كلَّ عام بالعمل مبكرًا لاستقبال حالات الأمطار لضمان السيطرة في حال هطول أمطار شديدة متواصلة عبر رسم استراتيجية عمل بعيدة المدى، واقتراح الحلول الاستباقية والعاجلة في حال اشتداد الهطولات، أو حتى مواجهات الكوارث لا قدر الله، مع متابعة الإنذارات التي يطلقها المركزُ الوطني للأرصاد والتنسيق مع جهات العلاقة.
ومع غزارة الحالة فجر اليوم، كانت فرق الطوارئ ووحدات السيول بالبلدية مُجهّزة بقوى بشرية قوامها "140" عاملًا، وآليات بلغت "35" صهريج مياه، و"13" مضخّة مياه متحركة، و"5" معدات ثقيلة تباشر أعمالها تحت السحب الرعدية بقدرة عالية مستمرّة حتى الآن؛ لتلقي ومعالجة البلاغات الطارئة.