"تركي بن طلال" يعزي أسرة "آل طيران" في وفاة والدتهم

أرسل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، برقية عزاء لأسرة "آل طيران" بمحايل في وفاة والدتهم.
وجاء في البرقية: "بلغنا نبأ وفاة والدتكم -رحمها الله- وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا، لنسأل الله -جل جلاله- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته".
وعبّرت الأسرة عن عظيم شكرها لأمير عسير، على تعزيته ومشاعره النبيلة غير المستغربة؛ داعية الله ألا يريه مكروهاً.
وكان الزميل محمد بن منصور طيران؛ وأسرته، قد فجعوا بوفاة والدتهم مؤخراً.
"سبق" بدورها تعزي الزميل محمد طيران؛ وأشقاءه وأسرته، وتدعو الله للفقيدة بالرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته ويجعل ما أصابها كفارة ورفعة لها في المنزلة. "إنا لله وإنا إليه راجعون".