الكلية التقنية للبنات بالرياض تنظم معسكر "التكامل الإداري" بنسخته الثانية بمشاركة أكثر من 3000 متدربة

أطلقت الكلية التقنية للبنات بالرياض، ممثلةً بقسم تقنية الأعمال، النسخة الثانية من معسكر "التكامل الإداري" الذي يستهدف أكثر من 3000 متدربة ومتدرب، ويستمر لمدة أسبوع. يهدف المعسكر إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة في مجال الإدارة ومتطلبات سوق العمل.
يصاحب المعسكر عدد من الدورات التدريبية التي تُقام عن بُعد، وتتناول مواضيع متنوعة تشمل الإدارة، إعداد السيرة الذاتية، وغيرها من المواضيع التي تهم المهتمين بالتطوير في المجال الإداري. ولا يزال التسجيل في هذه الدورات متاحاً للمستفيدين.
وأكدت عميدة الكلية، الأستاذة أسماء حكمي، ورئيسة قسم تقنية الأعمال والمشرفة على المعسكر، الأستاذة أمل المطيري، أن هذه المعسكرات تساهم في تأهيل المتدربات لسوق العمل وتشجيعهن على الاستعداد لمسيرتهن المهنية بعد التخرج، لتعزيز مساهمتهن في بناء الوطن، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، حفظهما الله.