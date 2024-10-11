الكلية التقنية للبنات بالرياض تنظم معسكر "التكامل الإداري" بنسخته الثانية بمشاركة أكثر من 3000 متدربة

وأكدت عميدة الكلية، الأستاذة أسماء حكمي، ورئيسة قسم تقنية الأعمال والمشرفة على المعسكر، الأستاذة أمل المطيري، أن هذه المعسكرات تساهم في تأهيل المتدربات لسوق العمل وتشجيعهن على الاستعداد لمسيرتهن المهنية بعد التخرج، لتعزيز مساهمتهن في بناء الوطن، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، حفظهما الله.