"الواقع والتطلعات".. "عناية الصحية" تشارك بالمؤتمر العلمي الأول للجمعيات الصحية بالمملكة

ويهدف المؤتمر إلى عرض واقع الجمعيات الصحية الأهلية ومواءمة توجهاتها مع رؤية 2030، وتبادل التجارب والمبادرات والممارسات الناجحة، وتقدير القائمين عليها، بالإضافة إلى التعرف على أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات الصحية الأهلية والحلول المناسبة لتجاوزها، وكذلك عرض الطموحات المستقبلية التي يتطلع لها القائمون على الجمعيات الصحية الأهلية.