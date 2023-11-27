"الواقع والتطلعات".. "عناية الصحية" تشارك بالمؤتمر العلمي الأول للجمعيات الصحية بالمملكة

شاركت جمعية "عناية الصحية" بمعرض خاص بها في المؤتمر العلمي الأول للجمعيات الصحية الأهلية بالمملكة "الواقع والتطلعات"، الذي نظّمه المجلس التخصصي للجمعيات الصحية، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير بندر بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
ويهدف المؤتمر إلى عرض واقع الجمعيات الصحية الأهلية ومواءمة توجهاتها مع رؤية 2030، وتبادل التجارب والمبادرات والممارسات الناجحة، وتقدير القائمين عليها، بالإضافة إلى التعرف على أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات الصحية الأهلية والحلول المناسبة لتجاوزها، وكذلك عرض الطموحات المستقبلية التي يتطلع لها القائمون على الجمعيات الصحية الأهلية.
وخلال المؤتمر، كرّم أمير منطقة الرياض جمعية "عناية" وعددًا من الشركاء الذين تعاونوا ودعموا الفعاليات.