سفير إندونيسيا يطّلع على مشاريع طلابية مبدعة في حفر الباطن

زار سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبد العزيز أحمد، مدارس شعلة الإيمان التعليمية بمحافظة حفر الباطن، حيث اطّلع على تجربة المدارس الرائدة في رعاية الموهوبين والطلاب المتفوقين على مستوى المنطقة.
وشملت الزيارة جولة في مرافق المدرسة، شاهد خلالها السفير عددًا من المشاريع الطلابية الإبداعية، من بينها أعمال مرشحة للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2026"، ومنافسات "ميلست 2025" العلمية العالمية، والتي تعكس ما يتمتع به الطلبة السعوديون من تميز وقدرة على المنافسة دوليًا.
وأشاد الدكتور عبد العزيز أحمد بما شاهده من جهود تعليمية نوعية، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل بيئة مثالية لدعم الابتكار والإبداع، وتعزيز الشراكات الدولية في المجالين التعليمي والثقافي.