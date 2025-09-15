سفير إندونيسيا يطّلع على مشاريع طلابية مبدعة في حفر الباطن

وشملت الزيارة جولة في مرافق المدرسة، شاهد خلالها السفير عددًا من المشاريع الطلابية الإبداعية، من بينها أعمال مرشحة للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2026"، ومنافسات "ميلست 2025" العلمية العالمية، والتي تعكس ما يتمتع به الطلبة السعوديون من تميز وقدرة على المنافسة دوليًا.