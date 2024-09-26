شاهد.. احتفالات شقراء باليوم الوطني الـ ٩٤ "كلمات وأناشيد وقصائد في حب الوطن"

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم ألقى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي كلمة بهذه المناسبة رفع من خلالها باسمه ونيابة عن أهالي محافظة شقراء ومراكزها أسمى آيات التهاني الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين.