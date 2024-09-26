شاهد.. احتفالات شقراء باليوم الوطني الـ ٩٤ "كلمات وأناشيد وقصائد في حب الوطن"

رعى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي احتفال أهالي شقراء باليوم الوطني الـ ٩٤، في الساحة الخارجية لصالة البلدية للاحتفالات بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأهالي.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم ألقى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي كلمة بهذه المناسبة رفع من خلالها باسمه ونيابة عن أهالي محافظة شقراء ومراكزها أسمى آيات التهاني الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين.
وتضمن الحفل عددًا من الفعاليات أهمها: "رسالة إلى جندي" قدمها طالبات الابتدائية الثانية بشقراء، وقصيدة للشاعر غلاب الثبيتي، وأوبريت "نحلم ونحقق"، أداء طالبات ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بشقراء، تدريب شيهانة الحافي وسارة السيحاني، إعداد وإخراج عبدالعزيز المقحم.
وتخلل الحفل كلمة أهالي محافظة شقراء ألقاها المهندس محمد بن عبدالله الشيحة، ثم قصيدة "أمجاد أبو تركي" للطالب نايف العتيبي، ثم شارك محافظ شقراء في العرضة السعودية مع فرقة الفنون الشعبية التي تغنت بأكثر من قصيدة.
بعد ذلك تناول الحضور طعام العشاء الذي أعد بهذه المناسبة.