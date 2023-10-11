تعاون مشترك بين برنامج التحول الوطني وجمعية خيرات لحفظ النعمة

زار المهندس ثامر السعدون، الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، جمعية "خيرات لحفظ النعمة"، وذلك بصحبة عدد من قيادات البرنامج، وكان في استقبالهم بمقر الجمعية بالرياض عبدالله السبيعي المدير التنفيذي لخيرات.
وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك، وحيث قدم عبدالله السبيعي شرحًا عن أبرز المشروعات والإنجازات التي حققتها الجمعية منذ تأسيسها، موضحًا أن عدد الوجبات الغذائية التي قامت الجمعية بتوزيعها حتى الآن وصل لـ 11 مليونًا و958 ألفًا و340 وجبة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من تلك الوجبات نحو مليون و869 ألفًا و69 أسرة.
من جانب آخر، أشاد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون، بالدور المميز الذي تقوم به الجمعية في دعم الأسر المحتاجة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الطعام والحد من الهدر.
وشدد “السعدون” على ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول طرق الحفاظ على الطعام وتقليل الهدر، منوهًا بأن برنامج التحول الوطني سيولي اهتمامًا خاصًا بدعم المبادرات الهادفة إلى الحد من الهدر الغذائي على مستوى المملكة.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على أن هذه الزيارة بداية لتعاون مثمر بين الجانبين، ينعكس إيجابًا على جهود خدمة المجتمع ومساندة فئاته الأشد احتياجًا وفق رؤية المملكة 2030 التي تركز على الجوانب الإنسانية والاجتماعية.