تعاون مشترك بين برنامج التحول الوطني وجمعية خيرات لحفظ النعمة

وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك، وحيث قدم عبدالله السبيعي شرحًا عن أبرز المشروعات والإنجازات التي حققتها الجمعية منذ تأسيسها، موضحًا أن عدد الوجبات الغذائية التي قامت الجمعية بتوزيعها حتى الآن وصل لـ 11 مليونًا و958 ألفًا و340 وجبة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من تلك الوجبات نحو مليون و869 ألفًا و69 أسرة.