جازان.. تدشين المرحلة الثانية لمشروع البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي لموظفي المدارس

ويشتمل البرنامج على 16 وحدة تستمر لمدة ثلاثة أيام، في اليوم الأول 5 وحدات، و6 وحدات في اليوم الثاني، ويختتم البرنامج في يومه الثالث بـ 5 وحدات، مستهدفاً 760 موجهًا صحيًا وموجهة، في 12 مركزًا تدريبيًا بواقع 29 مجموعة و5 مدربين ومدربات، متضمنًا حقائب تدريبية في عددٍ من الموضوعات المتخصصة، كالإسعافات الأولية، والعنف الجسدي والنفسي، والسلوك الصحي، إضافة إلى آلية التنظيم والمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الصحية، والتعريف بقطاع الرعاية الصحية في المملكة، إضافة إلى تزويد الموجهين الصحيين بمهارة حل المشكلات، وتمكينهم من التعامل مع الحالات الطارئة في المدارس، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة بأشكالها المختلفة لضمان سلامة الطلبة، إلى جانب تطوير قدراتهم في إعداد التقارير والتعامل مع نظام نور.