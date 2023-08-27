جازان.. تدشين المرحلة الثانية لمشروع البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي لموظفي المدارس

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، بقاعة الاجتماعات الكبرى انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي للموظفين في المدارس".
حضر التدشين مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم جازان عطية بن عبدالله حمدي.
ويستهدف البرنامج الذي تنفّذه إدارة الشؤون الصحية المدرسية، بالتعاون مع إدارة التدريب وإدارة الموارد البشرية والابتعاث المشرفين والمشرفات، والموجهين الصحيين والموجهات الصحيات في المدارس، إعدادهم معرفيًا ومهاريًا في مجال الصحة المدرسية.
وأكّد عقدي، في بداية التدشين، أهمية تحسين وتطوير الكفايات والمهارات الخاصة بالتوجيه الصحي المدرسي لدى المكلفين في المدارس، بما يسهم في تعزيز صحة الطلبة الجسدية والنفسية والنمو السليم، ووضع المفاهيم والمبادئ الأساسية والبرامج المعزّزة للصحة المدرسية في سن مبكرة، وصولاً إلى إيجاد بيئة مدرسية تعليمية صحية ملائمة لجميع فئات المجتمع المدرسي.
ويشتمل البرنامج على 16 وحدة تستمر لمدة ثلاثة أيام، في اليوم الأول 5 وحدات، و6 وحدات في اليوم الثاني، ويختتم البرنامج في يومه الثالث بـ 5 وحدات، مستهدفاً 760 موجهًا صحيًا وموجهة، في 12 مركزًا تدريبيًا بواقع 29 مجموعة و5 مدربين ومدربات، متضمنًا حقائب تدريبية في عددٍ من الموضوعات المتخصصة، كالإسعافات الأولية، والعنف الجسدي والنفسي، والسلوك الصحي، إضافة إلى آلية التنظيم والمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الصحية، والتعريف بقطاع الرعاية الصحية في المملكة، إضافة إلى تزويد الموجهين الصحيين بمهارة حل المشكلات، وتمكينهم من التعامل مع الحالات الطارئة في المدارس، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة بأشكالها المختلفة لضمان سلامة الطلبة، إلى جانب تطوير قدراتهم في إعداد التقارير والتعامل مع نظام نور.