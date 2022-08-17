بمشاركة ٤٠٠ ممارس.. "تخصصي جدة" يختتم مؤتمر "أفضل الممارسات الصيدلانية 2022"

وسلّط المؤتمر الضوء على استراتيجية توفير خدمات الرعاية الصيدلانية بجودة وكفاءة عالية، وبمشاركة عدد كبير من الممارسين الصيدلانيين بلغ نحو 400 مشارك من مختلف التخصصات الصيدلانية، تعرفوا على أحدث المقاييس والمؤشرات العالمية المستهدفة التي يمكن اعتمادها لرفع معايير الخدمات الصيدلانية في المملكة، تماشيًا مع برنامج تحول القطاع الصحي المستحدث لرؤية المملكة 2030.