بمشاركة ٤٠٠ ممارس.. "تخصصي جدة" يختتم مؤتمر "أفضل الممارسات الصيدلانية 2022"

اختتم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة مؤتمرًا متخصصًا حول أفضل الممارسات الصيدلانية 2022، وشارك فيه نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من ذوي الريادة والخبرة في مجال إدارة وممارسات خطط العلاجات الدوائية الحديثة والمبتكرة.
يأتي ذلك في إطار سعي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى تمكين الكفاءات الصيدلانية المهنية من مزاولة دورهم العملي باحترافية عالية.
وسلّط المؤتمر الضوء على استراتيجية توفير خدمات الرعاية الصيدلانية بجودة وكفاءة عالية، وبمشاركة عدد كبير من الممارسين الصيدلانيين بلغ نحو 400 مشارك من مختلف التخصصات الصيدلانية، تعرفوا على أحدث المقاييس والمؤشرات العالمية المستهدفة التي يمكن اعتمادها لرفع معايير الخدمات الصيدلانية في المملكة، تماشيًا مع برنامج تحول القطاع الصحي المستحدث لرؤية المملكة 2030.
من جانب آخر استعرض قسم الرعاية الصيدلانية خلال المؤتمر أهم المشاريع التطويرية الحديثة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث التي استهدفت رفع جودة الخدمات، وضمان سلامة الأدوية والخطط العلاجية المقدمة من قسم الصيدلة الإكلينيكية وقسم ضبط كفاءة الأدوية، وقسم الرعاية الصيدلانية الخارجية وقسم أتمتة المعلومات الدوائية.
وتم تنظيم طاولة نقاش شارك فيها خبراء محليون ودوليون من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومديري أقسام الرعاية الصيدلانية من مستشفيات مختلفة بالمملكة والمنظمة الأمريكية للاعتماد (ASHP) والتي تهدف إلى سد حاجة سوق العمل السعودي وضمان كفاءات مهنية بمعايير عالمية.