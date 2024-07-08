تجمّع عسير الصحي يعقد اجتماعًا مع برنامج الدعم لأقسام الطوارئ

عقد تجمّع عسير الصحي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع برنامج الدعم لأقسام الطوارئ والتخصصات الحرجة بالوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة، والنقل الطبي للخدمات المشتركة بشركة الصحة القابضة، ضمن الاستعدادات لصيف عسير هذا العام.
جاء ذلك برئاسة الرئيس التنفيذي لتجمع عسير الصحي د. إبراهيم العريفي، وحضور المدير الطبي لبرنامج الدعم د. طارق الثبيتي، ونائب المشرف العام للنقل الطبي للخدمات المشتركة بشركة الصحة القابضة خرصان آل مخلص.
وبحث الاجتماع استعدادات المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة، وعرض الخدمات المقدمة للمستفيدين.
من جانبه قال الدكتور"العريفي": إن التجمّع قام بتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية، ووضع خطة للمشاركة في فعاليات الصيف لهذا العام، بهدف تحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من الزوار والمصطافين؛ لضمان تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين والمقيمين.
من جهةٍ أخرى، أجرى فريق مـن البرنامج زيارات إشرافية على مستشفيات المنطقة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما زار نائب المشرف العام للنقل الطبي بالخدمات المشتركة بشركة الصحة القابضة، الإدارة التنفيذية للإحالة والطوارىء.
واطلع على سير العمل بالإدارة والأقسام التابعة لها، والتحديات القائمة فيما يخصّ النقل الطبي بالمنطقة.
كما اطلع على ما تم إنجازه منذ انطلاق التجمع الصحي بعسير، فيما يخص إدارتي الطوارئ، والنقل الطبي في التجمع.