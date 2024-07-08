تجمّع عسير الصحي يعقد اجتماعًا مع برنامج الدعم لأقسام الطوارئ

عقد تجمّع عسير الصحي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع برنامج الدعم لأقسام الطوارئ والتخصصات الحرجة بالوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة، والنقل الطبي للخدمات المشتركة بشركة الصحة القابضة، ضمن الاستعدادات لصيف عسير هذا العام.