"الطائف" تطلق مبادرة "المراقب المجتمعي" للمراقبين المجتمعيين وسفراء الامتثال

وتأتي هذه المبادرة تحقيقاً لمستهدفات وزارة البلديات والإسكان الخاصة بالمشاركة المجتمعية وضرورة تفعيلها؛ حيث تستمرّ المبادرة لمدة ثلاثة أيام، ويستهدف المتطوعون فيها شهادات امتثال المباني التجارية والسكنية وإلزاميتها، وكذلك عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات اللازمة لتحقيق بيئة صحية ومستدامة ورفع الجاذبية البصرية للمدينة.