محافظ الأفلاج يفتتح ديوانية "الجذلاني"

افتتح محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، مساء اليوم الثلاثاء، ديوانية الشيخ سعود بن صالح الجذلاني -رحمه الله- بلجنة تنمية الأفلاج، والتي تستضيف في الفترتين الصباحية والمسائية مرتادي سوق الأفلاج العام مجانًا.
وشهد الافتتاح حضور المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعدد من الأهالي ومنسوبي جمعيات القطاع الثالث.
وبعد الافتتاح استمع الجميع إلى شرح من رئيس جمعية تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، عن ما تقدمه الديوانية، بدعم من الدكتور المحامي محمد الجذلاني.
وقال "الحبشان": إن الديوانية تقدم القهوة السعودية والشاي والمياه الباردة مجانًا لمرتادي السوق العام بالأفلاج، كون السوق يرتاده العديد من أهالي المراكز البعيدة.
وأضاف، أن هذه الديوانية خصصت لتكون استراحة للمتسوقين لقضاء وقت الفراغ وتناول القهوة والشاي، وخصوصًا لكبار السن الذين يثقلهم عناء المسافات البعيدة بمراكز المحافظة.
يذكر أن جمعية تنمية الأفلاج، تنفذ العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة المجتمع.