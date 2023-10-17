محافظ الأفلاج يفتتح ديوانية "الجذلاني"

افتتح محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، مساء اليوم الثلاثاء، ديوانية الشيخ سعود بن صالح الجذلاني -رحمه الله- بلجنة تنمية الأفلاج، والتي تستضيف في الفترتين الصباحية والمسائية مرتادي سوق الأفلاج العام مجانًا.