تدشين حاضنة "جدارة" للأعمال الاجتماعية عبر 13 منطقة إدارية

وقال الرئيس التنفيذي عبدالمجيد الدهمشي: إن الحاضنة تسهم في دعم ومساندة الجمعيات الناشئة، خلال السنوات الأولى، والجمعيات المتعثرة التي بحاجة إلى الدعم المتخصص لمساعدتها على تجاوز التحديات المحيطة بها.