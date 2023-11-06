تدشين حاضنة "جدارة" للأعمال الاجتماعية عبر 13 منطقة إدارية

دشن مجلس الجمعيات الأهلية، اليوم الاثنين، حاضنة "جدارة" للأعمال الاجتماعية، كأكبر مشروع تنموي في مجال الحاضنات والمسرعات الاجتماعية، عبر 13 منطقة إدارية حول المملكة.
ويضم المشروع 130 مقعدًا للجمعيات الأهلية، ليصل لأكثر من 800 مستفيد ومشارك، يقدم لهم الدعم والمساندة من خلال فريق عمل مختص.
وقال الرئيس التنفيذي عبدالمجيد الدهمشي: إن الحاضنة تسهم في دعم ومساندة الجمعيات الناشئة، خلال السنوات الأولى، والجمعيات المتعثرة التي بحاجة إلى الدعم المتخصص لمساعدتها على تجاوز التحديات المحيطة بها.
وأضاف أن ذلك يتم من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية المتعددة؛ لتجويد مخرجات الجمعيات الأهلية وتعظيم نتائجها ومضاعفة أثرها على المجتمع وتوجيه الجهود والموارد نحو تعزيز القدرات الاستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية.
ولفت "الدهمشي" إلى أن الحاضنة تأتي ضمن دور المجلس في تمكين الجمعيات الأهلية عبر توفير بيئات ممكنة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
وأيضًا من خلال فتح فرص الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تسهم في بناء جمعية أهلية تلبي احتياجات المجتمع، وفق ما رسمته رؤية المملكة 2030.