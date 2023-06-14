"البدير" يزور جمعية "خيرات".. ويبدي إعجابه بالاحترافية العالية في عملها

زار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، اليوم الأربعاء؛ "جمعية خيرات لحفظ الطعام" بمقرّها في العاصمة الرياض، وكان في استقباله المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي.
وتفقّد "البدير" معمل "خيرات" التشغيلي وآلية العمل فيه، مبديًا إعجابه بما شاهده من جودة في العمل واحترافية عالية.
واطَّلعَ خلال الزيارة على إحصائيات الجمعية في حفظ فائض الطعام من الهدر، وتحقيق الأمن الغذائي للأسر المسجلة لدى الجمعية.
وأكّد حرص القيادة ودعمها للقطاع غير الربحي وتذليل كافة الصعوبات والسعي لتنميته وتطويره وتمكينه.