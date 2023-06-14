"البدير" يزور جمعية "خيرات".. ويبدي إعجابه بالاحترافية العالية في عملها

زار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، اليوم الأربعاء؛ "جمعية خيرات لحفظ الطعام" بمقرّها في العاصمة الرياض، وكان في استقباله المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي.