للتعاون في المجال الوقائي والتأهيلي.. شراكة بين "تراحم" والمجلس التخصصي للجمعيات الصحية

وقّعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، اتفاقية شراكة صحية مع المجلس التخصصي للجمعيات الصحية للتعاون في المجال الوقائي والتأهيلي بمجال الإدمان اليوم في مدينة الرياض.
من جانب اللجنة وقّع الأمينُ العام صقر بن محمد القرني؛ فيما مثّل المجلس رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلعت حمزة الوزنة.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في التعاون الثنائي لتقديم البرامج العلاجية في المجال الوقائي والتأهيلي في مجال إدمان المخدرات لمستفيدي اللجنة.
وصرّح "القرني" بأن الشراكة مع المجلس التخصصي للجمعيات الصحية خطوة إضافية في إطار تعزيز الشراكات مع الجهات المختصة تجاه قضايا المجتمع المحلي، والتي تلامس جانب مستفيدي اللجنة، لتقديم الرعاية الصحية ضمن المسارات الخدمية للجنة.
من جانبه ذكر الدكتور "الوزنة" أن هذه الشراكة هي من الشراكات المهمة بين القطاعات والتي تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي سيكون لها أثر مستدام على حياة الأفراد والأسر وأمن المجتمع.
يُذكر أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود الوطنية التكاملية لمكافحة آفة المخدرات ومحاربة انتشارها من خلال القيام بالمسؤولية الاجتماعية وتهيئة البرامج الفكرية التوعوية والتثقيفية للمستفيدين.