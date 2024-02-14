للتعاون في المجال الوقائي والتأهيلي.. شراكة بين "تراحم" والمجلس التخصصي للجمعيات الصحية

من جانبه ذكر الدكتور "الوزنة" أن هذه الشراكة هي من الشراكات المهمة بين القطاعات والتي تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي سيكون لها أثر مستدام على حياة الأفراد والأسر وأمن المجتمع.