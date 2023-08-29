جازان .. "تطوير المناطق الجبلية" تنظم دورة تدريبية لمتطوعي "غراس"

نظمت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، بالتعاون مع فريق غراس التطوعي، التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، دورة تدريبية بمقر الهيئة.
وتضمّنت الدورة عدة محاور؛ منها تسميد أشجار البن، من حيث الأهمية ونوع الأسمدة التي تحتاجها الشجرة، وطرق إضافتها إلى الأرض الزراعية بعد تقليم الأشجار، بالإضافة إلى كيفية مكافحة الآفات الحشرية الفطرية التي تصيب أشجار البن.
وتهدف الدورة إلى رفع مستوى التثقيف لدى المتطوعين، للمساهمة في تحسين جودة زراعة البن، دعماً لمبادرتي سمو ولي العهد "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، تحت رعاية مباشرة من أمير منطقة جازان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.