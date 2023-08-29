جازان .. "تطوير المناطق الجبلية" تنظم دورة تدريبية لمتطوعي "غراس"

وتضمّنت الدورة عدة محاور؛ منها تسميد أشجار البن، من حيث الأهمية ونوع الأسمدة التي تحتاجها الشجرة، وطرق إضافتها إلى الأرض الزراعية بعد تقليم الأشجار، بالإضافة إلى كيفية مكافحة الآفات الحشرية الفطرية التي تصيب أشجار البن.