"جامعة المؤسس" تنظم ورشة مؤشرات الجاهزية والحوكمة الخاصة بالتحول لنظام الجامعات

من جانبه أكد نائب رئيس الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال أن نظام الجامعات سيسهم في تعزيز دور الجامعات في المملكة للارتقاء بالمجتمع ونهضة الوطن من جميع النواحي، كما هو الحال في جميع الجامعات العريقة عالميًا، كون النظام يمتاز بتعريف الجامعات كمؤسسات عامة غير ربحية محققًا استقلاليتها المنضبطة إداريًا وماليًا وأكاديميًا من خلال إعادة صياغة نظام مجلس التعليم العالي ولوائحه.