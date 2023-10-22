"جامعة المؤسس" تنظم ورشة مؤشرات الجاهزية والحوكمة الخاصة بالتحول لنظام الجامعات

افتتح نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للأعمال والإبداع المعرفي، الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال ورشة عمل مؤشرات الجاهزية والحوكمة الخاصة بتحول جامعة الملك عبدالعزيز لنظام الجامعات اليوم، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة وعدد من المستشارين والأكاديميين، وذلك نيابة عن رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم.
تهدف الورشة إلى تسكين مؤشرات الجاهزية والحوكمة للتحول لنظام الجامعات في قطاعات نواب رئيس الجامعة وتحديد فرق العمل الخاصة بها والإطلاع على الخطوات المستقبلية في سياق تحول الجامعة لنظام الجامعات.
وقدم الدكتور يوسف بسام أبو شرخ، مدير مكتب إدارة التحول بالجامعة خلال ورشة العمل استعراضاً لمؤشرات الجاهزية والحوكمة للتحول لنظام الجامعات ومؤشرات الجاهزية والحوكمة ومناقشتها، بالإضافة إلى عرض مخرجات الورشة.
من جانبه أكد نائب رئيس الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال أن نظام الجامعات سيسهم في تعزيز دور الجامعات في المملكة للارتقاء بالمجتمع ونهضة الوطن من جميع النواحي، كما هو الحال في جميع الجامعات العريقة عالميًا، كون النظام يمتاز بتعريف الجامعات كمؤسسات عامة غير ربحية محققًا استقلاليتها المنضبطة إداريًا وماليًا وأكاديميًا من خلال إعادة صياغة نظام مجلس التعليم العالي ولوائحه.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات قامت بإعداد وثيقة تحتوي على معايير ومؤشرات تساعد في تحديد قدرة الجامعات على التحول إلى النظام وتضمنت تلك الوثيقة المجالات الرئيسية لتقييم جاهزية الجامعات التي سيطبق عليها النظام في المرحلة الأولى من عملية التحول وهي المجال الأكاديمي والمجال الإداري والمجال المالي.
وأشاد بالجهود التي يبذلها مكتب إدارة التحول بإشراف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين بن يوسف نعمان وإدارة وأعضاء المكتب من خلال إعداد الخطط والمبادرات التحولية ومؤشرات الأداء للتحول إلى نظام الجامعات.