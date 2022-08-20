"صحة حائل" تعلن وصول خدمات متطوعيها إلى أكثر من 130 ألف مستفيد

وقالت صحة حائل: إن ذلك امتدادٌ للجهود التي تقدّمها صحة حائل في جميع الإدارات الخدمية، وخصوصًا إدارة التطوع الصحي التي تهدف إلى خدمة المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.