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"صحة حائل" تعلن وصول خدمات متطوعيها إلى أكثر من 130 ألف مستفيد

في 6 أشهر خلال العام 2022م
متطوعو صحة حائل
متطوعو صحة حائل
منصور الشلاقي

أعلنت صحة حائل -ممثلة في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي- اليوم السبت، وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 130919 مستفيدًا في المنطقة خلال ستة أشهر من العام 2022م.

ونفّذت 20 فرقة تطوعية عددًا من المبادرات التطوعية، بمشاركة 241 متطوعًا ومتطوعة، بما يصل إلى 7246 ساعة تطوعية ميدانية.

وشملت العديدَ من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.

وقالت صحة حائل: إن ذلك امتدادٌ للجهود التي تقدّمها صحة حائل في جميع الإدارات الخدمية، وخصوصًا إدارة التطوع الصحي التي تهدف إلى خدمة المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

صحة حائل
رؤية المملكة 2030
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الرعاية الصحية

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