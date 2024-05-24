إطلاق مبادرة "الطائف ترحب بضيوف الرحمن" لتوفير وتسهيل الخدمات للحجاج أثناء رحلتهم

من ناحيته، أوضح أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي في بيانٍ أورده لـ "سبق" أن المبادرة ترمي إلى تعزيز الخدمات البلدية، وتوفير كل ما من شأنه راحة حجاج بيت الله الحرام أثناء رحلتهم تجاه البقاع الطاهرة؛ مشيراً إلى أن الطائف تُعَد المنفذ الشرقي للعاصمة المقدسة، وتستقبل عبر منفذها الجوي، الرحلات من العديد من دول العالم؛ داعمةً مطار الملك عبدالعزيز الدولي في موسم الحج، كما تستقبل عبر الطرق البرية حجاجاً من المنطقتين الشرقية والوسطى بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.